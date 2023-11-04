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Giriş Tarihi: 4.11.2023 11:11 Son Güncelleme: 4.11.2023 11:26

Bitlis'te akıl almaz cinayet: Cesedi parçalara ayrılarak yakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kayıp ihbarı yapılarak, aranan şahıs öldürülüp yakıldıktan sonra boş araziye atılmış vaziyette bulundu. Akıl almaz cinayet ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te akıl almaz cinayet: Cesedi parçalara ayrılarak yakıldı

Güroymak'ta 25 Ekim 2023 tarihinde kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürülerek cesedinin yakıldığı belirlendi. Alman vatandaşı olan N.G, dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, N.G'nin öldürüldüğü ve cesedinin parçalara bölünerek yakıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi ile birlikte toplam 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan 42 yaşındaki N.G, 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı.

Uzun bir süre N.G'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine, soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile aramalar yaptı. Aramalarda bir bulguya rastlamayan ekipler, N.G'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine dini nikahlı eşini, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşini gözaltına aldı. Jandarma'da yapılan sorgulamada, N.G'nin kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin de parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Bitlis'te akıl almaz cinayet: Cesedi parçalara ayrılarak yakıldı
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