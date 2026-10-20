Haberler Yaşam Haberleri Bitlis’te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 01:55

Bitlis’te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Bitlis’te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte taban kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

#BİTLİS
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis’te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA