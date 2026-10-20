Bitlis’te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte taban kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.