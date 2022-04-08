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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:15 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:29

Bitlis’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

Bitlis-Diyarbakır yolunda 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Narlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Yağışlardan dolayı yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden, Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelmekte olan Adem Özdoğan yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Orçun Bayram yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Ambulansları, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'ın içinde sıkışan Adem Özdoğan AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’te iki tır kafa kafaya çarpıştı
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