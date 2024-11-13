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Giriş Tarihi: 13.11.2024 19:52 Son Güncelleme: 13.11.2024 19:55

Bitlis’te meyve yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: Baba öldü, oğlu yaralı

Bitlis’te meyve yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te meyve yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: Baba öldü, oğlu yaralı

Kaza akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Narlıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Çakmaz yönetimindeki meyve yüklü kamyonet Narlıdere Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda kamyonet sürücüsü Mehmet Çakmaz (57) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Taner Çakmaz'da araç içinde sıkıştı. Taner Çakmaz AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerime teslim edilirken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’te meyve yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: Baba öldü, oğlu yaralı
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