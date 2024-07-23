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Giriş Tarihi: 23.7.2024 15:49

Bitlis'te sahte sağlık raporu operasyonu: 98 gözaltı

Bitlis merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte sağlık rapor hazırlayan 22 kişi, raporlardan faydalanan 76 kişi olmak üzere toplam 98 kişi gözaltına alındı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te sahte sağlık raporu operasyonu: 98 gözaltı

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz saat 05.00'te, Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de sahte sağlık raporu hazırlayanlara operasyon düzenledi. 104 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçu'nu işleyip belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan kişiler hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu kişilerin yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile 'Para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte rapor ile hasta aylığı bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirip kamuyu büyük oranda zarara uğrattığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait olan ve sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılıp alındıkları tespit edilen 17 araca da el konuldu.

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Bitlis'te sahte sağlık raporu operasyonu: 98 gözaltı
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