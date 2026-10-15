Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı!

Otomobil ve takside yapılan kontrollerde 4 kilo 800 gram kubar esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.