Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Max" ile yapılan aramada, yabancı uyruklu yolcunun valizindeki kıyafetlere emdirilmiş halde 14 kilo 300 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör