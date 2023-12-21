Bitmeyen metro isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'da başlanan Ataköyİkitelli metrosu nedeniyle Sanayi Caddesi trafiğe kapatıldı. 7 yıldır inşaat tamamlanamadı. Bölgenin en yoğun caddelerinden biri olan caddede trafik sabah ve akşam saatlerinde durma noktasına geliyor. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu. Caddedeki bir iş yerinde çalışan Burak Gençtürk "İşe gidip gelmelerimiz çok fazla uzadı. Neden yapılmıyor. Yetkililerden bir an önce orayı bitirmelerini istiyoruz" derken motokurye Emre Demir "Bu bölgede motosiklet kullanıyoruz. İş makinaları çalışıyor, yolları bozuyor. Bir çok arkadaşımız kaza yaşadı" diye konuştu.