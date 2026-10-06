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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Biyolojik babasını arayan gencin annesi tutuklandı dayısı serbest

İzmir Torbalı’da biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın dosyasına ilişkin soruşturmada anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayısı serbest bırakıldı

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Biyolojik babasını arayan gencin annesi tutuklandı dayısı serbest
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu. Yapılan DNA testi sonucunda, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmış, Hamid ise gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi.

'BABAMI ANNEM BİLİYOR'
Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne Beyit tutuklanırken dayı adli kontrol şartıylaserbest kaldı. Hamid, programda annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü. Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

#ATV #TORBALI #MÜGE ANLI İLE TATLI SERT #İZMİR
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Biyolojik babasını arayan gencin annesi tutuklandı dayısı serbest
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