Biyolojik babasını Müge Anlı’da buldu

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına biyolojik babasını bulmak için başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın aradığı haber canlı yayında geldi. Akdeniz anemisiyle mücadele eden Yorulmaz, nakil hazırlıkları sırasında kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenince gerçek babasını bulmak için programa başvurmuştu. Annesi Nihal Beyit'in soruşturma sırasında verdiği isimle birlikte birkaç kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu raporu, Beyit'in adını verdiği kişinin Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğunu doğruladı.

Sonuç, Yorulmaz'a canlı yayında avukatı Merve Şarlan aracılığıyla açıklandı. Müge Anlı, "Bir tek Hamid'in mutlu olması, iyileşmesi kaldı" dedi. Şarlan, Nihal Beyit hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını ve çocuğun soybağını değiştirme ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından Torbalı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığını bildirdi. Mehmet Sağbaş, Hamid'in iyi olmasının kendileri için en önemli konu olduğunu söyledi. Klinik Psikolog Pelin Hazer de Hamid'e destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Biyolojik babasının belirlenmesiyle önemli bir aşamayı geride bırakan Hamid'in tedavi süreci ve nakil için uygun verici bulunması bekleniyor. SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör