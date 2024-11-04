Bizde Balkan aşkı bitmez

Ecdat yadigârlarıyla süslü Balkan ülkeleri, Türkiye vatandaşlarının gözde turizm rotası olmaya devam ediyor. 2024 sezonunda yabancı turist sayısında kendi rekorlarını kıran Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ'ı en çok ziyaret edenler Türkler. İşte Balkan ülkelerinin turizm yetkililerinden rakamlar:Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde ülkeyi 9.7 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Türk turistler ülkeyi en çok ziyaret edenler arasında.Bosna Hersek İstatistik Ajansı verilerine göre 2024'ün ilk 8 ayında 941 bin 668 turist ülkeyi ziyaret etti. Bosna Hersek'e bu dönemde 145 bin 193'le en çok Türkiye'den turist gitti.Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu'na göre ülkeyi ilk 8 aylık dönemde 119 bin 572 turist ziyaret etti. 50 bin 227 ile Türk vatandaşları birinci sırada.Kosova'yı 2024'te 45 bin yabancı turist ziyaret etti. Türkler, Alman ve İsviçrelilerle birlikte ülkeyi en çok ziyaret eden yabancı turistler.Sırbistan Turizm Birliği verilerine göre 2024 Ocak-Eylül döneminde 185 bin 885 Türk turist ülkeyi ziyaret etti. Türkler, yabancı turist olarak Sırbistan'da birinci sırada. AA