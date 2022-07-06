Bizimköy AB Büyükelçisi’ni ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)'nın gurur kaynağı sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi önemli bir konuğu ağırladı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile Bizimköy'ü ziyaret ederek üretim alanlarını gezdirdi, üretim süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyarete; Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, merkezde dünyaca ünlü markalara tekstil üretimi yapan Metraco firmasının yetkilisi Begüm Okcu ve KSO Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert de eşlik etti.

ETKİLEYİCİ BULDU

136'sı engelli, 370'ı engelsiz olmak üzere 500 'ü aşkın kişinin çalıştığı Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nin büyüklüğünden ve çalışma alanlarından oldukça etkilenen Büyükelçi Landrut, "Küçük bir AB projesi olarak başlayan aktivitenin böylesi büyük bir çalışmaya dönüşmüş ve dönüştürülmüş olması çok etkileyici" ifadelerini paylaştı. Büyükelçi Landrut, engelli ve engelsiz bireylerin bir arada istihdam edilmesinin ve kadın çalışan sayısının yüzde 60'ların üzerinde olmasının da memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. Bizimköy'de üretilen kaliteli tekstil ürünlerini yakından inceleyen Büyükelçi Landrut, mantar üretim alanlarını da gezdikten sonra memnuniyetlerini belirterek projeyi geliştiren başta KSO olmak üzere tüm paydaş kurumları kutladı.