UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya gelecek. 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.45'te çalacak.
UEFA'nın güvenlik değerlendirmesi sonucunda karşılaşmanın adresi Gürcistan olarak belirlendi. Müsabaka, Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Dinamo Stadyumu'nda (Adjarabet Arena) taraftarlara açık olarak oynanacak.
Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jacob Karlsen olacak.
Hapoel Beer-Sheva karşısında sahaya çıkacak Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Gürcistan'da oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların da tribünlerde yer alarak takımlarına destek vermesi bekleniyor. Alınacak sonuç, Beşiktaş'ın üst tura yükselme planları bakımından önem taşıyor.