Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın sahaya çıkacağı maçın oynanacağı yer, tarih ve saat bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alırken, taraftarlar canlı yayın seçeneklerini de araştırıyor.