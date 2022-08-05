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Giriş Tarihi: 6.8.2022

BJK Yönetim Kurulu üyesine silahlı saldırı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ormanlık alana kaçan saldırgan aranıyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
BJK Yönetim Kurulu üyesine silahlı saldırı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıda yaralandı. İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş; iddialara göre 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edildi.

"SALDIRI KEŞİFLE YAPILDI" İDDİASI...

İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. İddialara göre; saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.

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BJK Yönetim Kurulu üyesine silahlı saldırı
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