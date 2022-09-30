Haberler Yaşam Haberleri Blackjack Nasıl Oynanır? Blackjack 21 Kaç Kartla Oynanır, Kartlar Nasıl Sayılır ve Dağıtılır?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:26 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:27

Blackjack Nasıl Oynanır? Blackjack 21 Kaç Kartla Oynanır, Kartlar Nasıl Sayılır ve Dağıtılır?

21 oyunu olarak da bilinen oyunlardan biri Blackjack oyunudur. Popüler kart oyunlarından biri olan blackjack nasıl oynanır sorusu oyun popüler oldukça daha da merak edilmeye başlandı. Özellikle backjack 21 kaç kartla oynanır diye merak ediyorsanız bu yazımızın detayları tam size göre. Blackjack nasıl dağıtılır, kartlar nasıl sayılır? Bir zeka oyunu ve kart sayma oyunu olan blackjack 5 kart kuralı nedir işte tüm cevaplar.

Blackjack Nasıl Oynanır? Blackjack 21 Kaç Kartla Oynanır, Kartlar Nasıl Sayılır ve Dağıtılır?

Kart oyunlarının hem sanal ortam da oynanması hem de arkadaş ortamında oldukça keyifli oyunlar olması popülerliklerini arttırdı. Son dönemlerde sık karşılaşılan oyunlardan biri olan 21 oyunu yani blackjack nasıl oynanır? Eğer sanal ortamda değil de arkadaşlarınızla oynayacaksanız merak edilen konulardan biri de blackjack nasıl dağıtılır olacaktır. Tüm detayları ve blackjack 5 kart kuralı nedir sorusunun cevabı ile birlikte blackjack ile ilgili tüm merakınızı gidereceğiz.

Blacjack Nasıl Oynanır?

Bir kart oyunu olan blackjack de asıl amaç 21 sayısına ulaşmak ama bu sayıyı geçmemektir. Eğlenceli bir kart oyunu olan blackjackin nasıl oynanır sorusunun cevabı şöyledir;

  • En fazla 7 kişi ile oynanan blackjack masaya karşı oynandığı için 1 oyuncu ile de oynanır.
  • Oyunculara oyunun başında 2 kart dağıtılır.
  • Dağıtılan kartlar eğer 16 sayısından küçükse oyuncu kart ister.
  • Oyuncunun elindeki kartlar 21 sayısını geçerse oyuncu kaybetmiş olur.
  • Oyunda amaç 21 sayısına en yakın olmak ama 21 sayısını geçmemektir.
  • Oyunun masaya karşı oynandığı unutulmamalıdır.

Blackjack 21 Kaç Kartla Oynanır?

1 iskambil destesi ile oynanabilen bir oyundur. Bir iskambil destesinde toplam 52 kart bulunmaktadır. blackjack oyunu 52 kart ile oynanır.

Blackjack Nasıl Dağıtılır?

Blackjack genelde masaya karşı oynanan bir oyundur. Eğer kartları dağıtan kişi profesyonel bir dağıtıcı değilse de dağıtıcıya karşı oynanır. Dağıtıcı kartları oyuncu sayısı kadar teker teker yani her oyuncuya tek seferde 1 kart verecek şekilde dağıtır. Oyunculara oyun başında kart dağıtılırken sadece 2 kart verilir.

Blackjack 5 Kart Kuralı Nedir?

Blackjack da önemli bir kural olan 5 kart kuralı elinizde 5 kartın toplamının 21 yapması ya da 21'e çok yakın bir sayı olması durumudur. Yani elinizde 5 kart varsa ve bu kartların toplamı 21 sayısını geçmiyorsa oyunu kazanmış olur. Kartları bozmadan kazanma kuralıdır. Bu şans 50 şansta 1 gelen bir durumdur.

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Blackjack Nasıl Oynanır? Blackjack 21 Kaç Kartla Oynanır, Kartlar Nasıl Sayılır ve Dağıtılır?
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