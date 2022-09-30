Blöf Nasıl Oynanır, Kaç Kart Dağıtılır? Blöf Kuralları, Kart Dizilimi ve Oyun Taktikleri

Blöf oyunu son derece basit kurallara dayanan ve şans oyunundan ziyade yetenek gerektiren bir iskambil oyunudur. Eğlenceli oyunlar arasında yer alan ve sıkça oynanan bu oyuna dair detaylar da merak edilip, araştırılmıştır. Blöf oyunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bu oyunun belli başlı kuralları vardır. İsminden de anlaşılacağı üzere blöf yaparak oynanan bu oyunda blöf kuralları, kart dizilimi ve oyun taktiklerini bilmek önem taşımaktadır. Gözlem yeteneğinin ve psikolojik analizin oldukça yüksek olduğu blöf oyununa dair bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

Blöf Nasıl Oynanır?

Blöf oyunu nasıl oynanır sorusu, oyun hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için önemlidir. En sevilen iskambil oyunlarından birisi olan blöf oyunu, bir deste iskambil kartları ile oynanır. Bu oyundaki en önemli amaç, elinde bulunan kartları diğer oyunculardan önce bitirmektir. Blöf oyununda kaç kart dağıtılır sorusuna bağlı olarak, oyun başlangıcında kartlar iyice karıştırıldıktan sonra oyunculara eşit derecede 13 adet kâğıt dağıtılır. Kişi sayısından dolayı kartlar eşit dağıtılmazsa, en çok kartı alan kişi ile oyuna başlanır. Blöf oyunu normalde saat yönünün tersi yönde oynanır. Bu oyundaki en temel amaç, isminden de anlaşılacağı üzere blöf yapmaktır. İyi bir blöf yapabilen ve bir başkasının blöfünü gören kişi oyunu kazanır.

Blöf Kaç Kişi Oynanır?

Blöf oyunu kaç kişi ile oynanır sorusuna dair sorular da sıkça karşımıza çıkar. Blöf oyunu üç oyuncu ile oynanır. Kimi zaman ise beş kişiyle de blöf oyunu oynanır. Burada amaç kartları diğer herkesten en önce bitirebilmektir. Mantık ve psikolojik analiz gücünü gerektiren blöf oyununda üç kişi için bir deste, 6 kişilik için ise 2 deste karta ihtiyaç duyulur.

Blöf Kuralları

Blöf oyunu kuralları ve taktikleri sıklıkla araştırılır. Blöf oyununda oyunu başlatacak kişi, elinde bulundurduğu kartlardan bir kısmını masaya kapalı olacak şekilde koyar. Burada dikkat edilmesi gereken şey, oyuncunun koyduğu bu kartların kaç tane ve hangi kartlar olduğunu belirtmelidir. Oyunu burada ortaya attığı kartların aynı sayı ve türden olmasına dikkat etmelidir. Bu oyunda en önemli taktik ise, oyunu açan ilk kişinin blöfle başlamasıdır. Masaya birden fazla kart konulacaksa eğer, bu kartlar önceden söylenen kartlar olmaması gerekir. Ortada az kâğıt olduğunda blöf yapmak çok daha mantıklıdır. Rakipler 4'ten fazla kartı masaya aynı anda koymuşsa, burada blöf yaptığı anlaşılır.