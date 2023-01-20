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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Böbrek naklinde hedef 4 binin üzerine çıkmak

Böbrek naklinde hedef 4 binin üzerine çıkmak
TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek nakli sayısının Kovid-19 salgını döneminde düştüğünü belirtti. Erk, 2019'da 3 bin 863 böbrek nakli yapıldığını belirterek "Bu nakillerinin yüzde 22'si kadavradan, geri kalan yüzde 78'i ise canlıdan yapılmaktaydı. Pandemi nedeniyle insanlar hastaneye gidemediler ve tedirginlik söz konusu oldu. Bu nedenle böbrek nakli rakamları yüzde 40 düştü. Şimdi yine pandemi öncesi rakamlarına yavaş yavaş ulaşıyoruz. Yaklaşık 62 bin diyaliz hastası var. Yaklaşık 22 bin 500 kişi böbrek nakli için sırada beklemekte. Hedefimiz 2023'te böbrek naklinde 4 binin üstüne çıkmak" dedi. AA

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Böbrek naklinde hedef 4 binin üzerine çıkmak
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