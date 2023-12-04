Haberler Yaşam Haberleri Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü
Giriş Tarihi: 4.12.2023 14:37 Son Güncelleme: 4.12.2023 14:57

Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü

Gözde turizm beldesi Bodrum, aniden bastıran etkili yağışa teslim oldu. Dere yataklarına atılan çöpler yüzünden mazgallar tıkandı. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü

Gözde turizm beldesi Bodrum, aniden bastıran etkili yağışa teslim oldu. Kent, yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dakikalar içerisinde dereye döndü. Merkez mahallelerde şiddetli yapış yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağıştan dolayı zor anlar yaşadı. Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi bir süre araç trafiğine kapandı.

Trafikte ilerlemek güçleşti. Bazı yollarda bozulma meydana geldi. Sürücüler, birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü.

Dere yataklarına atılan çöpler, şiddetli yağışlarda mazgalları tıkadı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba sarf etti. Yetkililer halka dere yataklarını temiz tutma çağrısı yaptı. Ekipler, yağıştan dolayı olumsuz bir durumun yaşanmaması için seferber oldu.

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Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü
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