Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü

Dere yataklarına atılan çöpler, şiddetli yağışlarda mazgalları tıkadı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba sarf etti. Yetkililer halka dere yataklarını temiz tutma çağrısı yaptı. Ekipler, yağıştan dolayı olumsuz bir durumun yaşanmaması için seferber oldu.