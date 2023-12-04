Bodrum aniden bastıran şiddetli yağışa teslim! Cadde ve sokaklar dereye döndü

Gözde turizm beldesi Bodrum, aniden bastıran etkili yağışa teslim oldu. Kent, yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dakikalar içerisinde dereye döndü. Merkez mahallelerde şiddetli yapış yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağıştan dolayı zor anlar yaşadı. Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi bir süre araç trafiğine kapandı.
Trafikte ilerlemek güçleşti. Bazı yollarda bozulma meydana geldi. Sürücüler, birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü.