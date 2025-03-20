Bodrum Belediyesi’ne 92 milyon TL sokak hayvanı cezası

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, 26 Şubat'ta Bodrum Belediyesine ait Torba ve Turgutreis Sokak Hayvanları Barınaklarında denetim gerçekleştirdi. 2 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi veya kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılan 688 sokak hayvanı nedeniyle Bodrum Belediyesi'ne 92 milyon TL'lik ceza kesildi.

Cezanın kısa süre içinde belediyeye tebliğ edilmesi beklendiği ifade edilirken, Bodrum Belediyesi'nin bu kanun kapsamında bu denli yüksek miktarda ceza alan ilk belediye olarak kayıtlara geçebileceği iddia ediliyor.