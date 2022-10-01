Bodrum Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Yaz aylarında Bodrum Fethiye yol güzergahı yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle insanlar Bodrum Fethiye arası kaç km olduğu, özel araçla ya da otobüsle kaç saat sürdüğü gibi sorulara cevap bulmaya yönelmiştir. Turizm merkezleri olarak görülen ve Türkiye'nin Ege Bölgesinde yer alan Bodrum Fethiye için özel araçla, otobüsle ve hatta uçak ile yapılabilecek üç seyahat alternatifi bulunmaktadır. Fakat bu seyahat alternatifinin özel araçla, otobüs ya da uçak kategorilerinden oluşması, Fethiye Bodrum Arası kaç kilometre, kaç saat sürer sorusunun yanıtını da değiştirmektedir. İşte detaylar…

Bodrum Fethiye Arası Kaç Kilometre?

Bodrum Fethiye Muğla iline bağlı 13 ilçeden ikisidir. İki ilçeye ulaşım sıklıkla özel araç veya otobüs ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Milas Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı da tercih edilebilir. Fakat aktarmasız direkt uçuş yoktur. Bodrum merkezden Milas Bodrum Havalimanı arası yaklaşık 37 kilometredir. Dalaman Havalimanı ve Fethiye arası ise yaklaşık 55 kilometredir.

Dalaman Havalimanında inen biri Bodrum merkeze gelmek için yaklaşık 203 kilometre yol gitmesi gerekmektedir. Milas Havalimanında inen ve Fethiye'ye gitmek isteyen kişi ise yaklaşık 205 kilometre gitmesi gerekmektedir. Bodrum Fethiye ya da Fethiye Bodrum güzergahı ise yaklaşık 236 kilometredir.

Özel Araçla Bodrum Fethiye Arası Kaç Saat?

Bir kişinin Bodrum Fethiye gidebilmesi için kaç km gerektiği ile ilgili bilgi verilmiştir. Özel araç Bodrum Fethiye arası yaklaşık 2 saat 30 dakikadır. Uçak ile yapılacak yolculuklarda ise aktarma olduğundan saatte değişiklik olmaktadır.

Bodrum Fethiye Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Bu iki güzergâh arası Muğla ilçelerinden en sık kullanılanlar olduğundan otobüsle yolculuk oldukça sık yapılmaktadır. Bodrum Fethiye ya da Fethiye Bodrum güzergahını otobüsle gitmek yaklaşık 3 saat 30 dakika sürecektir.