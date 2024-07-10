Bodrum Pınarlıbelen’de alevlere karşı amansız mücadele

Duman ve toz içinde alevlere karşı verilen mücadele akşam saatlerinde sonuca ulaştı. İlk anlarında rüzgarla birlikte hızlı şekilde yayılan alevlerin önü kesildi. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yangını havdan sevk ve idare etti. Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller yer ekiplerini koordine etti. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Orman ekiplerinin yanında jandarma ve emniyet ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, gönüllü vatandaşlar ve köylüler yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Havadan ve karadan 6 saat süren mücadelenin sonunda akşam saatlerinde alevlerin önü kesildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yangın bölgesine gelerek Yangın Yönetim Aracında Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına yangınla ilgili açıklama yapan Vali Akbıyık, gece yangın alanında görev yapan ekiplere telsizle hitap ederek fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tüm bu yaşananlar Muğla OBM Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş ve birimde görevli yılların emektarı usta fotoğrafçı Muzaffer Deniz'in objektifine yansıdı.