Haberler Yaşam Haberleri Bodrum Ramazan-ı Şerif’e veda hazırlığında! Hüzün ve manevi coşku bir arada
Giriş Tarihi: 26.3.2025 17:24 Son Güncelleme: 26.3.2025 18:06

Bodrum Ramazan-ı Şerif’e veda hazırlığında! Hüzün ve manevi coşku bir arada

Bodrum, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadıktan sonra, bu mübarek ayı uğurlamaya hazırlanıyor. Ramazan’ın simgelerinden biri olan Turgutreis Yalı Camii’ne asılan “Elveda Ya Şehri Ramazan” mahyası, Bodrum’da hissedilen hüznün bir ifadesi olarak dikkat çekiyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum Ramazan-ı Şerif’e veda hazırlığında! Hüzün ve manevi coşku bir arada

Ramazan ayının son günlerinde, Bodrum'daki camilerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kadir Gecesi'nde Merkez Adliye Camii ve Turgutreis Yalı Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirilecek, birçok camide hatim duaları yapılacak ve tesbih namazları kılınacak. Bodrumlular, bu özel gecede bir araya gelerek dualar edecek ve manevi bir atmosferi paylaşacaklar.

Ramazan'ın bereketini simgeleyen iftar sofraları, Bodrum'un farklı noktalarında kurulmaya devam ediyor. İftar sofraları, Bodrumluları bir araya getirerek dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştiriyor. 27 Mart Perşembe akşamı, Yalıkavak Merkez Camii'nde son kez Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Bu özel namaz, Ramazan'ın manevi atmosferini doruk noktasına taşıyacak. Türbe Camii'nde Hatimle Teravih Namazı'na katılan Bodrum Müftülüğü Personel Şube Müdürü Mücahit Demiroğlu, Ramazan'ın son günlerinin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Demiroğlu, "Ramazan ayının son günlerini en güzel şekilde geçirmeli, bol bol dua etmeli ve ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz" dedi. 28 Mart Cuma akşamı kılınacak son teravih namazında, Türbe Camii'nde hatim duası yapılacağını belirten Müdür Demiroğlu, tüm vatandaşları bu anlamlı duaya katılmaya davet etti.

Bodrum, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, bir yandan da Ramazan'a veda etmenin hüznünü yaşıyor. Ancak, Ramazan'ın getirdiği manevi coşku ve birlik duygusu, Bodrumluların kalplerinde yaşamaya devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum Ramazan-ı Şerif’e veda hazırlığında! Hüzün ve manevi coşku bir arada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz