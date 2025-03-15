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Giriş Tarihi: 15.3.2025 18:21 Son Güncelleme: 15.3.2025 18:30

Bodrum sahillerinde yoğunluk! Deniz sezonu açıldı

Gözde turizm merkezi Bodrum’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Plajlara gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve kumsalın tadını çıkardı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ

Gözde turizm merkezi Bodrum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Kumbahçe Paşatarlası sahilinde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise denize girerek serinledi.

18 derece civarında ölçülen deniz suyu sıcaklığına rağmen, Bodrum'un berrak sularında kulaç atanlar dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpekleriyle vakit geçirenler ve bisiklet sürenler, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Özellikle çocuklar kumda oyun oynayarak keyifli anlar yaşarken, Bodrum'un hareketlenen sahilleri yaz aylarını aratmadı.

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Bodrum sahillerinde yoğunluk! Deniz sezonu açıldı
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