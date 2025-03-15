Bodrum sahillerinde yoğunluk! Deniz sezonu açıldı

Gözde turizm merkezi Bodrum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Kumbahçe Paşatarlası sahilinde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise denize girerek serinledi.

18 derece civarında ölçülen deniz suyu sıcaklığına rağmen, Bodrum'un berrak sularında kulaç atanlar dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpekleriyle vakit geçirenler ve bisiklet sürenler, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Özellikle çocuklar kumda oyun oynayarak keyifli anlar yaşarken, Bodrum'un hareketlenen sahilleri yaz aylarını aratmadı.