Bodrum susuzluktan kırılıyor! Turizmin gözbebeği değil, Afrika’nın ücra köşesi

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı vatandaşı canından bezdirdi. Turizm sezonun başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle suya olan ihtiyaç daha da artarken, patlayan ishale hatları israfa neden oldu.

16 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ

Bodrum'da son olarak ana içme suyu hattında arıza meydana geldi. İsale hattının bakım-onarım çalışmaları yüzünden Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Farilya, Küçükbük, Yalıkavak, Dirmil, Geriş, Dağbelen, Koyunbaba, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis, Akçaalan, Karabağ ve Bahçelievler Mahallelerinde yaklaşık 36 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

TURİZMİN GÖZBEBEĞİNDE DEĞİL, AFRİKA'NIN ÜCRA KÖŞESİNDE YAŞIYORUZ

Susuzluktan mağdur olan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar, "Sürekli patlayan isale hatları artık bıktırdı. Kronik hale gelen bu sorundan dolayı canımızdan bezdik. Geçen sene de susuzduk hiç ders alınmamış. Turizmin göz bebeğinde turizm yapamıyoruz. Senelerdir neyi çözemediniz? Turizmin göz bebeğinde değil Afrika'nın ücra köşesinde yaşıyoruz sanki. Ne arızası bitiyor, ne bakımı. MUSKİ yetkilileri toplu istifa verin! Yerinize işi bilen insanlar gelsin. Başkanlar oynamaktan başka bir şey bilmiyor. Yetkilileri göreve çağırarak su sıkıntısının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.