Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Bodrum Yalıkavak’ta sosyetenin göbeğine halk plajı yapıldı

MAVİ BAYRAK GURURU

Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.