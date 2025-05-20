Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Bodrum Yalıkavak’ta sosyetenin göbeğine halk plajı yapıldı

Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy'un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.
MAVİ BAYRAK GURURU
Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.
Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.
35 HALK PLAJI OLACAK
Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonların eklenmesiyle toplam halk plajı sayısının 35'e ulaşacak.