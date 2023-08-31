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Giriş Tarihi: 31.8.2023 16:55

Bodrum'da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otelde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru, 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

DHA
Bodrum’da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede

Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17) ve Emirhan B. ile husumetli oldukları burada konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) ile Emirhan B. de ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Burhan C. ile telefonla görüşüp, arabayı hastaneden almasını istedi. Hastaneye gelen Ersin O. aracı bıraktıktan sonra kaçtı. Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilip, cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltındaki Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ardahan B. ile Yiğitcan B.'nin de tedavileri sonrası adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Bu arada Ersin O.'yu yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

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Bodrum'da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede
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