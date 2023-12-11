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Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:31 Son Güncelleme: 11.12.2023 13:01

Bodrum’da 136 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Bodrum’da Sahil Güvenlik ekiplerince 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’da 136 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 83 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, 3 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Lastik bot içerisinde yardım talebinde bulunan 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları (KB-114, KB-35) tarafından kurtarıldı. Toplamda 136 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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Bodrum’da 136 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
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