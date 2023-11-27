Bodrum’da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü: İşte o anlar!

Akyarlar Mahallesi Kemer mevkindeki, mahalleli tarafından beslenip, bakımları yapılan 3 sokak köpeği, 20 Kasım saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir kamyonete koyulup, götürüldü. 'Fadıl, Şeker ve Timsah' isimli 3 köpeğin götürülmesinden endişelenenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gelen şikayet üzerine harekete geçti.