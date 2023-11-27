Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:45

Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü: İşte o anlar!

Muğla Bodrum'da mahalle sakinlerinin beslediği 3 sokak köpeği, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Durumdan şüphelenenler jandarmaya şikayetçi olurken, köpeklerin götürüldüğü anların bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

DHA
Bodrum’da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü: İşte o anlar!

Akyarlar Mahallesi Kemer mevkindeki, mahalleli tarafından beslenip, bakımları yapılan 3 sokak köpeği, 20 Kasım saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir kamyonete koyulup, götürüldü. 'Fadıl, Şeker ve Timsah' isimli 3 köpeğin götürülmesinden endişelenenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gelen şikayet üzerine harekete geçti.

Bir evin güvenlik kameraları tarafından şüphelilerin köpekleri kamyonetin kasasına koyarken saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Jandarma şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de köpekleri bulabilmek için çevrede arama çalışması başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü: İşte o anlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA