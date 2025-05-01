Bodrum’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-05-01
Saat:02:48:10 TSİ
Enlem:37.005 N
Boylam:27.65722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VXKujuPXPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.