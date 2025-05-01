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Giriş Tarihi: 1.5.2025 03:24 Son Güncelleme: 1.5.2025 03:29

Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

DHA
Bodrum’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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