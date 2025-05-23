Bodrum’da acı kaza! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Bodrum Kızılağaç Mahallesi Deve Güreşi Arenası önünde 16.30 sıralarında İlkcan Durgut idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Davut Ö. (30) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Durgut ve arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. savrulup, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Durgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaren Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durgut'un cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.