Bodrum’da doktoru darp edenlerin yargılanması başladı

29 Temmuz'da İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen ve yüksek ateş şikayetiyle Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran Engin S. (55) ile kardeşi Ö.A.S. (48), iddiaya göre tartışma yaşadıkları Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp etmişti. Kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı, duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken gözaltına alınan Engin S. tutuklanırken, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dr. Mustafa Hürkal Tezvar tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan tutuklu sanık Engin S. hakkında 5 yıl, tutuksuz Ö.A.S. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Olayın ilk duruşması bugün Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Engin S. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Ö.A.S., Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, taraf avukatları katıldı. Duruşmada önce sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkemeye heyeti daha sonra Dr. Tezvar, tanıklar ve taraf avukatları dinledi.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Mahkeme, tutuklu sanığın imza yükümlülüğü ve adli tedbirler ile tahliyesine, tutuksuz sanık Ö.A.S.'nin adli kontrol şartının devamına hükmetti. Duruşmayı 25 Şubat 2024 tarihine erteleyen mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın kalp krizi geçirdiği esnada sanıkların eylemleriyle arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığına dair raporun düzenlenmesini talep etti.