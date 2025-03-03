Bodrum’da eski eşini cinayetinde sanığa müebbet artı 15 yıl hapis istemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda H.Ö.A., sokakta karşılaştığı eski eşi Hüsne Topal (39) ve yanındaki arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darp eden H.Ö.A., tabancayla da ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Topal'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum'a yerleştiği öğrenildi. Olay sonrası suç aleti tabancayı sakladığı öğrenilen ölen kadın ve katil zanlısının oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de suç delillerini gizledikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Topal'ın cenazesi defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanından uçakla memleketi Hatay'a gönderilmişti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Alçı için müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, suç delillerini yok etmekle suçlanan oğlu Bedirhan Alçı hakkında da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapsi istenirken, oğlu için ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma, 14 Nisan'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

'TEHDİT MESAJLARI GÜNDELİK KONUŞMALARIMIZDI'

İddianamede, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.