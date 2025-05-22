Bodrum’da inşaat yasağını delen 254 işletmeye 3 milyonu aşan ceza

Bodrum genelinde 15 Mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasaklarına uymayan firmalara cezai işlem uyguluyor. Ekipler, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Bu tarihten itibaren yapılan denetimlerde, şantiyelerde faaliyetlerine devam eden 203 inşaat firması ile inşaatlara beton getiren mikserler ve hafriyat çalışması yapan 51 araca cezai işlem uygulandı.

Emre aykırılık ve gürültülü çalışmaktan dolayı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince uygulanan cezai işlemlerde, bir haftada toplam 254 işletmeye 3 milyon 304 bin 155 Lira ceza kesildi. İnşaat denetimlerini 7/24 sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendiriyor.