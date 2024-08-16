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Giriş Tarihi: 16.8.2024 09:56 Son Güncelleme: 16.8.2024 10:23

Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular: 2 ölü

Bodrum’da 4 saldırgan bir evi kurşun yağmuruna tuttu. Baskında kurşunların hedefi olan iki erkek öldü. Kayıplara karışan saldırganlar her yerde aranıyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular: 2 ölü

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde dün gece iddiaya göre dört saldırgan, otomobille geldikleri 2439 Sokak'taki bir eve silahlı baskın düzenledi. Saldırganlar evi kurşun yağmuruna tuttu. Evde yaşayan iki kişi, acımasızca açılan kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

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Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular: 2 ölü
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