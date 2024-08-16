Bodrum’da kanlı baskın! Evi kurşun yağmuruna tuttular: 2 ölü

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde dün gece iddiaya göre dört saldırgan, otomobille geldikleri 2439 Sokak'taki bir eve silahlı baskın düzenledi. Saldırganlar evi kurşun yağmuruna tuttu. Evde yaşayan iki kişi, acımasızca açılan kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.