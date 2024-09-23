Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da kaza! Hafi ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.9.2024 23:30 Son Güncelleme: 23.9.2024 23:58

Bodrum’da kaza! Hafi ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bodrum Gölköy Mahallesinde şerit ihlali yapan İ.Ç. (19) yönetimindeki hafif ticari araç, Taner Şar (60) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada Taner Şar hayatını kaybederken, İ.Ç. gözaltına alındı. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangın ise söndürüldü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da kaza! Hafi ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bodrum Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Taner Şar (60) idaresindeki motosiklet, karşı istikametten şerit ihlali yaparak gelen İ.Ç. (19) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil yol kenarına devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü Taner Şar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü İ.Ç. ile Mustafa K. hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası araç ve motosiklette başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından Taner Şar'ın cenazesi olay yerinden alınarak morga kaldırıldı.

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Bodrum’da kaza! Hafi ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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