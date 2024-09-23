Bodrum’da kaza! Hafi ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza sonrası araç ve motosiklette başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından Taner Şar'ın cenazesi olay yerinden alınarak morga kaldırıldı.