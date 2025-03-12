Bodrum’da ramazanın kalbi gençlerle atıyor

Bodrum Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlere yönelik Ramazan'a özel iftar ve teravih namazı buluşması etkinliği düzenlendi. Gündoğan Necip Nalbant Camii'nde kurulan iftar sofraları, birlik ve beraberliğin sembolü olarak kuruldu.
Gençler, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Personel Şube Müdürü Mücahit Demiroğlu, Gençlik Koordinatörleri Mustafa Ertürk, Mehmet Ayyıldız ve din görevlileri ile aynı sofrada oruçlarını açarken, Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşadılar.
Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri de iftar etkinliğinde görev alarak manevi güzelliğe katkı sundu. İftarın ardından gönüller, Enderun Usulü Teravih Namazı ile başka bir manevi yolculuğa çıktı. Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, teravih namazı öncesinde gençlere Ramazan'ın önemini, birlik ve beraberliğin değerini anlatan samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Müftü Kapancı, "Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiğimiz, sabrı öğrendiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz mübarek bir aydır. Bu ayda, oruç tutmanın yanı sıra, bol bol dua etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, büyüklerimizi ziyaret etmeli ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Unutmayalım ki Ramazan, sadece aç kalmak değil, aynı zamanda kalbimizi de arındırmak demektir. Bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden en iyi şekilde istifade etmenizi dilerim." dedi. Etkinlik din görevlileri İskender Koç'un imameti, Furkan Bila ve Erol Bulca'nın cumhur müezzinliği'de kılınan Enderun Teravihi sonrası tapılan ikramlarla son buldu.