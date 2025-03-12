Bodrum’da ramazanın kalbi gençlerle atıyor

Müftü Kapancı, "Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiğimiz, sabrı öğrendiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz mübarek bir aydır. Bu ayda, oruç tutmanın yanı sıra, bol bol dua etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, büyüklerimizi ziyaret etmeli ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Unutmayalım ki Ramazan, sadece aç kalmak değil, aynı zamanda kalbimizi de arındırmak demektir. Bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden en iyi şekilde istifade etmenizi dilerim." dedi. Etkinlik din görevlileri İskender Koç'un imameti, Furkan Bila ve Erol Bulca'nın cumhur müezzinliği'de kılınan Enderun Teravihi sonrası tapılan ikramlarla son buldu.