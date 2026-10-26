Bodrum’da sağanak kabusu! İstinat duvarı çöktü, iş yerlerini su bastı: O anlar kamerada

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, MOTOSİKLET ENKAZ ALTINDA KALDI

Yağışın yol açtığı en büyük maddi hasarlardan biri yine Koyunbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı su birikmesi ve toprağın yumuşamasıyla birlikte dev bir istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, duvarın dibinde park halinde olan bir motosiklet tonlarca ağırlığındaki moloz yığınının altında kalarak kullanılamaz hale geldi.