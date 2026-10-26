Bodrum’da sağanak kabusu! İstinat duvarı çöktü, iş yerlerini su bastı: O anlar kamerada

Sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış, özellikle Bodrum'un batı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle debisi yükselen sular, Koyunbaba ve çevresindeki bazı yolları göle çevirdi.
Su baskınları sebebiyle Koyunbaba-Gümüşlük bağlantı yolu bir süreliğine araç trafiğine tamamen kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, bölgedeki birçok zemin kat iş yerini de su bastı. Esnaf, dükkanlarına dolan çamurlu suyu tahliye etmek için uzun süre uğraş verdi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, MOTOSİKLET ENKAZ ALTINDA KALDI
Yağışın yol açtığı en büyük maddi hasarlardan biri yine Koyunbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı su birikmesi ve toprağın yumuşamasıyla birlikte dev bir istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, duvarın dibinde park halinde olan bir motosiklet tonlarca ağırlığındaki moloz yığınının altında kalarak kullanılamaz hale geldi.
METEOROLOJİ'DEN "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" UYARISI
Yetkililer, bölgede teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise Bodrum ve çevresindeki yağışlı havanın gün boyu aralıklarla şiddetini koruyacağını bildirdi. Başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.