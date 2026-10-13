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Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:24

Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 46 bin 200 dolar ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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İHA
Bodrum’da sahte dolar operasyonu: 46 bin 200 dolar ele geçirildi
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Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 dolar değerinde sahte banknot ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, M.Y. isimli şahsın piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar değerinde sahte para ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #BODRUM
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