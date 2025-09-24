Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu! Sürücü son anda kurtuldu
Giriş Tarihi: 24.9.2025 23:52

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cip bir anda alev aldı. Aracını kenara çeken sürücü saniyeler içinde büyüyen yangından son anda kurtuldu.

İHA
Olay, Muğla'nin Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 SFS 93 plakalı cipten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alev topuna dönen cipe, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldığı sırada, itfaiyenin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Cipte büyük çapta hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

