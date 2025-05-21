Bodrum’da silahla vurulmuş halde bulunan Emirhan’dan acı haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki Emirhan Kızıkaya, ailesiyle yaşadığı Çırkan Mahallesi Alperenler Sokak'taki evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Saat 23.30 sıralarında odadan gelen silah sesini duyan ailesi, odaya girdiğinde çocuklarını ağır yaralı halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı Emirhan'ı önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne, ardından özel bir hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Kızıkaya kurtarılamadı. Mahalle sakinleri ailenin çığlıklarıyla sokağa döküldü. Emirhan Kızıkaya'nın yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni için cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emirhan'ın cenazesinin 23 Mayıs Cuma günü memleketi Samsun'un Tekke Köyü Kazanlıcı Camii'nde defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.