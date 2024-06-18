Bodrum’da su kesintileri bıktırdı! Tatil çileye dönüştü

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı vatandaşı canından bezdirdi. Turizm sezonun başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle suya olan ihtiyaç daha da artarken, patlayan ishale hatları israfa neden oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turist akınına uğrayan Bodrum'da son olarak ana içme suyu hattında meydana gelen arıza tatilcileri canından bezdirdi. Bodrum Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üze rinde ana isale Güney hattında saat arıza meydana geldi. Bu nedenle Turgutreis Mahallesi'nde 8 saat su kesintisi yaşanacak. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

TATİLİMİZ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Tatillerinin çileye dönüştüğünü ifade eden vatandaşlar, MUSKİ'iyi göreve çağırdı. Vatandaşlar, "Sürekli patlayan isale hatları artık bıktırdı. Geçen sene de susuzduk hiç ders alınmamış. Turizmin göz bebeğinde turizm yapamıyoruz. Tatilimiz resme çileye dönüştü. Ne arızası bitiyor, ne bakımı. MUSKİ yetkilileri toplu istifa verin! Yerinize işi bilen insanlar gelsin" ifadelerini kullandı.