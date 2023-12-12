Bodrum’da vahşet: Derisi yüzülmüş tilki bulundu

Bodrum'da, Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak'ın kesiştiği köşedeki çöp konteynerinin yanında, akşam saatlerinde, derisi yüzülmüş bir hayvan ölüsü bulundu. Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptığı incelemede tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin yüzüldüğü, sadece patilerinin olduğu bölgede deri olduğu görüldü.