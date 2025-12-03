Bodrum’da yine isale hattı patladı…Evleri su bastı, site sakinleri isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde sabaha karşı isale hattı patladı. Patlamayla birlikte yolda çökme meydana gelirken, borudan çıkan tonlarca su önce caddeye, ardından bölgedeki bir siteye aktı. Olayda sitenin bahçesiyle birlikte yaklaşık 10 ev sular altında kaldı. Evlerine su giren site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. MUSKİ ekipleri söz konusu bölgede onarım çalışması başlattı.

Sitenin başkanı Sema Erez, yaptığı açıklamada, "4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şuanda 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Çamurla birlikte geldi. Burası devamlı patlıyor" ifadelerini kullandı.

Evini çamurlu su basan Mihriban Eyrice, "Saat 5'e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi. Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve su oldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor" dedi.