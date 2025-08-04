Bodrum’da yol kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Muhammed B. kasık bölgesinden, Mehmet İ. ise ayağından vuruldu.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Ekiplerce yapılan incelemede sonucunda, otomobille bölgeden kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.