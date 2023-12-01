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Giriş Tarihi: 1.12.2023 14:54 Son Güncelleme: 1.12.2023 15:30

Bodrum'daki eski eşi vahşetinde yeni gelişme! Cenazeler için nakil kampanyası

Bodrum’da Litvanya uyruklu A.K. tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın cenazelerinin memleketlerine gönderilebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’daki eski eşi vahşetinde yeni gelişme! Cenazeler için nakil kampanyası

Bodrum'da yaşayan Belaruslu I.S.Y., 25 Kasım'da polise, emlakçılık yapan Rus arkadaşı Irina Dvizova'ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Yapılan incelemede kayıp kadın ile kızı ve oğluna ulaşılamadı. 27 Kasım'da Irina Dvizova'nın evine giden I.S.Y., içeride kan lekelerini görünce polisi aradı. Evde boş kovan bulan polis, güvenlik kameralarını inceleyince Dvizova'nın aracının İçmeler mevkiine doğru gittiğini ve sonra geri döndüğünü belirledi.

Araştırmalar sonucu Dvizova'nın Litvanya'da paralı askerlik yapan eski eşi A.K.'nin de Bodrum'a gelip bir otele yerleştiği belirlendi. Polisin tespitlerine göre, evine gittiği eski eşini 3 kurşun, kızı Dayana Dvizova'yı da 3 kurşunla öldüren A.K., cesetleri çarşafa sarıp Irina Dvizova'nın otomobiliyle İçmeler mevkiinde uçuruma attı. Zanlı, ardından annesiyle kalan 5 yaşındaki oğlu M.K.'yı yanına alarak otomobille Ankara'ya gitti. Buradan da uçakla Fransa üzerinden Litvanya'ya geçti. A.K.'nin, kaçırdığı oğlu M.K.'nin velayetini almak istediği, bu nedenle çift arasında anlaşmazlık bulunduğu 2022'de Irina Dvizova'nın talebiyle A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

NAKİL İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı. Andrej Kuslevic'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Rus anne ve kızının cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınmayan cenazelerin Rusya'ya gönderilebilmesi için arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden maddi destek kampanyası başlatıldı. Paylaşımlarında Irina Dvizova'nın çok nazik ve zeki bir insan olduğunu ve onu çok sevdiklerini dile getiren arkadaşları, anne ve kızını Rusya'ya götürebilmek için destek çağrısı yaptı.

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Bodrum'daki eski eşi vahşetinde yeni gelişme! Cenazeler için nakil kampanyası
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