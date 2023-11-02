Boğarak öldürdüğü hamile eşinin sabaha kadar başında beklemiş

Adana'da 5 aylık hamile eşini Hatice Demir'i (20) boğarak öldüren Emrah Demir'in (27) eşinin başında sabaha kadar beklediği ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği gün Hatice Demir'in anne ve babasının Umre'de olduğu ve acı haberi alınca Türkiye'ye döndükleri ortaya çıktı. Kızlarını toprağa vermenin acısını yaşayan anne Belgin ve baba Ali Durgut, doğacak torunlarının erkek olduğunu ve adının 'Miran' olacağını söyledi. Belgin Turgut, "Bu caniymiş. Ömür boyunca cezaevinde kalsın. Hiç çıkmasın oradan" diye konuşurken baba Ali Durgut, "Benim ciğerimi yaktılar Allah'ta onların ciğerini yaksın. Devletime güveniyorum. Böyle kadın cinayetleri için idam gelsin" dedi.

"GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Emrah Demir, eşinin bağırmaması için eliyle yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi, tutuklandı.

"ADI MİRAN OLACAKTI"

Hatice Demir'in cenazesi ise toprağa verildi. Demir'in erkek bebeğinin olacağı, adının da 'Miran' konulacağı öğrenildi. Ayrıca Demir'in annesinin de olay günü Umre'de olduğu, kızının ölüm haberiyle Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi. Anne Belgin Durgut, "Bu caniymiş. Ömür boyunca cezaevinde kalsın. Hiç çıkmasın oradan. 8 aylık evli, 5 aylıkta hamileydi. Erkek bebeği olacaktı kızımın. Onu Allah'a ve adalete havale ediyorum. Ömür boyu cezaevinde kalsın. Karşı tarafın taziyelerini de kabul etmiyoruz. Bu Adana'yı terk edip gitsinler. Beni Umre'den de ettiler. Bütün günahım onların boynuna" dedi.

"İDAM EDİLSİN"

Baba Ali Durgut, "Benim ciğerimi yaktılar Allah'ta onların ciğerini yaksın. Devletime güveniyorum. Böyle kadın cinayetleri için idam gelsin. Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Bunlara öyle bir ceza verilsin ki ömür boyunca çıkamasınlar. İdam cezası verilsin hatta. Torunumun adı 'Miran' olacaktı. Beni torunumdan etti. Beni evladımdan etti. Allah'ta onlara aynı acıyı yaşatsın. Bildiğimiz hiçbir sıkıntıları yoktu. Artık kızı korkutmuşlar mıydı bilmiyoruz" dedi. Ayrıca baba Ali Durgut, kızının gece yarısı öldürüldüğünü sabaha kadar damadının cesedin başında beklediğini iddia etti.