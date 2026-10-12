Boğaz’da arızalı tanker alarmı

İtalya'ya seyreden Malta bandralı 110 metre uzunluğundaki tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı
'nda gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü "Ivyan" isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi. Arızalanan tankerin, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör