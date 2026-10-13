Boğaz’da dev misafir

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İstanbul Boğazı büyük bir geminin daha geçti. Bahama Adaları bayraklı 215.9 metrelik JSD6000 isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya'dan yola çıkan ve 2 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi, görevini tamamladıktan sonra geri döndü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, geminin geçişini, 'İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık' notuyla paylaştı.