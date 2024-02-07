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Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:25 Son Güncelleme: 7.2.2024 17:33

Boğazda gemilerin hasar verdiği kablolar onarılıyor

İstanbul Boğazı’ndan geçiş sırasında demir atan PERİA isimli geminin hasar verdiği deniz altındaki kabloların onarımına başlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Boğazda gemilerin hasar verdiği kablolar onarılıyor

İstanbul boğazında tehlikeli geçişlerle birlikte 21 Ocak Pazar günü Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atması deniz altındaki kablolara zarar verdi. Demir attığı için kablolara zarar veren gemi Kıyı Emniyeti römorkörlerinin çalışmaları sonucu güvenli alana çekilmişti. Geminin attığı demir çapalarının "Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarına zarar verdiği ortaya çıkmıştı.

Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki "Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarının onarım çalışmaları başlatıldı. Antonıo Meuccı isimli kablo tamir gemisi tarafından başlatılan onarım çalışmaları ile birlikte Antonıo Meuccı' isimli gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri eşlik etti. Onarım çalışmaları süresince İstanbul Boğazı gemi trafiği kontrollü olarak sağlandı.

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Boğazda gemilerin hasar verdiği kablolar onarılıyor
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