Haberler Yaşam Haberleri Boğazda suç örgütü propagandası yapan tekneye işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 1.8.2025 11:28 Son Güncelleme: 1.8.2025 11:43

Boğazda suç örgütü propagandası yapan tekneye işlem yapıldı

İstanbul Beşiktaş ve Sarıyer’de doğum günü, parti, eğlence ve özel günlerde kiralanan tekne ve özel yatlarla ilgili denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 1 teknenin suç örgütü isimlerini lazer ile yansıtarak propaganda yaptığı öğrenildi. Tekneye idari işlem yapıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerine lazer gösterimi yaparak suç örgütlerinin propagandasını yapan organizasyon şirketi ve teknelere denetim yapıldı.

Hem karadan hem de denizden sürdürülen çalşmalarda organizasyon tekneleri denetlendi. Çalışmalar sırasında 19 teknede denetim yapılırken, 148 kişi sorgulandı. Lazer gösterimi yaptığı belirlenen 1 tekneye ise idari işlem uygulandı. Suç örgütlerinin adını kullanarak paylaşım yaptırmak isteyen, ayrıca suç örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik de işlem yapıldı.

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Boğazda suç örgütü propagandası yapan tekneye işlem yapıldı
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